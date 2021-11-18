З Іраку до Мінська вилетів літак, щоб забрати мігрантів

Про це повідомляє Alsumaria TV.



Напередодні міністерство закордонних справ Іраку повідомило про реєстрацію 430 громадян країни, які висловили бажання повернутися додому з білоруського кордону.



Влада Іраку обіцяє організувати ще один евакуаційний рейс, якщо охочих повернутися виявиться більше, ніж 430.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірак призупинив прямі перельоти до Білорусі.Станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів, які встановили новий табір.