З Іраку до Мінська вилетів літак, щоб забрати мігрантів
У четвер, 18 листопада, з Багдаду до Мінська вилетів перший рейс для евакуації іракських мігрантів, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі, намагаючись потрапити до ЄС
Про це повідомляє Alsumaria TV.
Напередодні міністерство закордонних справ Іраку повідомило про реєстрацію 430 громадян країни, які висловили бажання повернутися додому з білоруського кордону.
Влада Іраку обіцяє організувати ще один евакуаційний рейс, якщо охочих повернутися виявиться більше, ніж 430.
Станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів, які встановили новий табір.
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