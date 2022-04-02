Білоруси показали, як окупанти шлють додому посилки з награбованим в Україні
Білоруський журналіст і блогер Антон Мотолько оприлюднив відео з поштового відділення у місті Мозир (Республіка Білорусь)
Запис з'явився у нього в твіттері в суботу, 2 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.
"Російські військові у відділенні російської служби експрес-доставки CDEK у Мозирі відправляють речі, ймовірно, вкрадені до Росії", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що військові зайшли на пошту в Хойниках й поцікавилися щодо можливості відправлення міжнародних посилок.
"Їх запитали, що там буде. Відповіли: мобільні телефони, одяг", - зазначив Мотолько з посиланням на власні джерела.
- Мозир та Хойники - прикордонні з Україною міста білоруської Гомельської області.
- Звідкти російські війська атакують суверенну українську територію.
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