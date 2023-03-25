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Білоруси святкують День Волі

25 березня, 2023 субота
17:35
Світ Білоруси у Варшаві. 25 березня 2023 року

Як і щороку цього дня, 25 березня білоруси усього світу відзначають неофіційний день незалежності. Свято під назвою "День Волі" у країні, підвладній самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, є забороненим. Його відзначають підпільно, безперешкодно ж це можна робити тільки закордоном

Про те, як долучитися до свята, білорусам розповідає спеціально створений сайт.

День Волі встановлено з нагоди утворення 25 березня 1918 року Білоруської Народної Республіки (БНР).


 

Одначе, як і Українська Народна Республіка, протриматися молоде державне утворення змогло не довго.

Так само як і Україну, суверенну територію Білорусі було розділено між Радянським Союзом та Польщею згідно із умовами Ризького договору 1921 року.

Із нагоди свята сьогодні, 25 березня 2023 року, білоруси Польщі проводять урочисту пішу ходу середмістям Варшави. Така ж акція відбувається й у Гданську, передає опозиційний до режиму Лукашенка телеграм-канал "Баста".

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З вітальним словом до білорусів звернулися керівники опозиції - голова Об'єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська та командир Білоруського добровольчого полку імені Кастуся Каліновського Збройних Сил України, чиї бійці рівно рік тому - на День Волі - склали присягу на вірність народу України, Денис "Кіт" Прохоров.

Окремо білорусів привітало зі святом Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Натомість у нинішній Білорусі вільно святкувати 25 березня не можна.

Як пише газета "Наша ніва", у Мінську кружляють бусики ОМОНу й вишукують людей із забороненими біло-червоно-білими (БЧБ) білоруськими національними прапорами.

Білорусь
Олександр Лукашенко
історія України
ЗСУ
ГУР
цей день в історії
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