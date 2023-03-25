Білоруси святкують День Волі

Про те, як долучитися до свята, білорусам розповідає спеціально створений сайт.



День Волі встановлено з нагоди утворення 25 березня 1918 року Білоруської Народної Республіки (БНР).





Одначе, як і Українська Народна Республіка, протриматися молоде державне утворення змогло не довго.

Так само як і Україну, суверенну територію Білорусі було розділено між Радянським Союзом та Польщею згідно із умовами Ризького договору 1921 року.

Із нагоди свята сьогодні, 25 березня 2023 року, білоруси Польщі проводять урочисту пішу ходу середмістям Варшави. Така ж акція відбувається й у Гданську, передає опозиційний до режиму Лукашенка телеграм-канал "Баста".

Читайте також: Армія Білорусі посилено готується до війни і це дуже погано. Ексклюзив Еспресо

З вітальним словом до білорусів звернулися керівники опозиції - голова Об'єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська та командир Білоруського добровольчого полку імені Кастуся Каліновського Збройних Сил України, чиї бійці рівно рік тому - на День Волі - склали присягу на вірність народу України, Денис "Кіт" Прохоров.

Окремо білорусів привітало зі святом Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Натомість у нинішній Білорусі вільно святкувати 25 березня не можна.

Як пише газета "Наша ніва", у Мінську кружляють бусики ОМОНу й вишукують людей із забороненими біло-червоно-білими (БЧБ) білоруськими національними прапорами.