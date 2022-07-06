Білоруська влада знищила кладовище партизанської антинацистської Армії Крайової

Про це йдеться на офіційному сайті МЗС країни.

"Ця надзвичайно ганебна подія є прикладом порушення нинішньою білоруською владою усіх своїх зобов’язань щодо пам’ятних місць на своїй території. Це нагадує найтемніші сторінки історії комунізму, і з огляду на попередні повідомлення про знищення польських військових поховань, це не можна сприймати інакше, як цілеспрямовану дію з метою подальшого погіршення взаємин між Польщею та Білоруссю”, - сказано в заяві.

У МЗС підкреслили, що це є черговим і найбільш яскравим прикладом дій мінського режиму проти поляків у Білорусі.

"Ми рішуче засуджуємо цю антипольську кампанію білоруської влади, спрямовану на усунення будь-яких польських слідів в Білорусі. Знищення військових могил не змінить історію і не зітре пам’ять про минуле", - додала речниця міністерства Ясіна Лукаш.

Відомо, що збройні сили польського підпілля - Армія Крайова - була однією з найчисельніших і найорганізованіших "підпільних армій" під час Другої світової війни. Туди входили як ліберали, прорадянські соціалісти, так і польські націоналісти і представники крайніх правих сил.

13 червня польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю. Стіна наразі має протяжність 140 кілометрів. Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км, стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планують до кінця червня.

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