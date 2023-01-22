Білоруські силовики вимагають видалити ТГ-канал про пересування російської техніки, затримали брата адміна, - Гаюн
КДБ Лукашенка затримав і утримує в заручниках неповнолітнього підлітка - рідного брата адміна ТГ-каналу про пересування російської техніки
Про це повідомили в telegram-каналі Беларускі Гаюн.
Як наголошується, саме telegram-канал "БелЖД_Live" від початку війни уважно слідкує і публікує інформацію про величезну кількість військових ешелонів окупаційних військ ЗС РФ, що прибувають до Білорусі.
"Ми впевнені, що, зокрема, завдяки його роботі, вдалося значно сповільнити й розголосити рух військових ешелонів ЗС РФ перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року", - йдеться у дописі.
Відомо, що КДБ затримав 15-річного підлітка, розпочав проти нього сфабриковану кримінальну справу за статтею 208 ч. 2 КК РБ (Здирництво) і три доби тримав в ізоляторі тимчасового утримування на Окрестино, не допускаючи до нього ні батьків, ні адвоката.
"Ми не знаємо, що робили з дитиною весь цей час, у п'ятницю її звільнили з-під варти й направили в "Республіканський науково-практичний центр психічного здоров'я", - пише telegram-канал "БелЖД_Live".
Повідомляється, що шляхом тиску на близького родича, окупанти тиснуть на канал та вимагають видалити його й припинити діяльність.
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