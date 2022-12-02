Білоруській армії треба збільшувати у 5-6 разів свої війська, щоб виконати якісь бойові завдання цієї військової кампанії, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, зазначив, що поки у Білорусі не будуть сформовані мінімум 2-3 боєздатні корпуси, то всі нагнітання з північного кордону є інформаційно-психологічною операцією
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Лукашенка та його окупаційного режиму максимум є реальних 15 тисяч білоруських вояк, тобто це трохи більше дивізії, можна сказати, що це корпус. Такий же корпус росіян, у 15 тисяч військових, вийшов з правого берега річки Дніпро на Херсонщині й був відправлений на іншу ділянку фронту. Небезпеку вони можуть собою нести тільки, якщо будуть залучені на певній вузькій ділянці фронту. Корпус може бути використаний по пробиванню нашої оборони у якомусь місці. Однак, якщо пробити вони й зможуть, то подальші їхні рухи будуть зупинені фланговими ударами. Це прекрасно розуміє українське військове командування, а також і білоруські війська", - підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Роман Світан зауважив, що та кількість військових, яка є у білоруської армії, не може виконати жодної наступальної дії.
"Їм треба збільшувати у 5-6 разів кількість свого боєздатного війська, щоб вони могли виконати якесь з бойових розпоряджень, які важливі у цій військовій кампанії. Тому, я вважаю, поки не оголошена у Білорусі загальна мобілізація, поки не будуть сформовані мінімум 2-3 корпуси, що здатні виконувати бойові завдання, то це поки є інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) для нагнітання певного тиску на наше військово-політичне керівництво та на українців, щоб ми себе почували некомфортно через спільний кордон з Білорусі у 1000 км, а також для утримання наших військових частин, які вже розгорнуті вздовж кордону на півночі. Тобто, поки це більше схоже на ІПСО", - пояснив Світан.
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