Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що організація порушує Женевські конвенції та основні положення Червоного Хреста.

"Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Костін зазначив, що Україна почала розслідування діяльності Білоруського Червоного Хреста, та висловив сподівання, що міжнародне представництво організації вживе відповідних заходів.

"Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів. Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей", - пише генпрокурор.

Незаконне вивезення українських дітей до Білорусі

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському опозиційному каналу "Дождь" голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише "Медуза".

Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо. Окупаційна влада своєю чергою стверджує, що сиріт з дитячих будинків вивозять у Білорусь "для оздоровлення".

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі.

Кислиця закликав на засіданні Ради безпеки відреагувати на зізнання голови Червоного Хреста Білорусі про участь у насильницькому вивезенні дітей з окупованих військами РФ територій України.