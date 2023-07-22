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Кислиця попросив ООН відреагувати на зізнання ЧХ Білорусі у депортації дітей з України

22 липня, 2023 субота
03:15
Війна з Росією Кислиця

Кислиця закликав на засіданні Ради безпеки відреагувати на зізнання голови Червоного Хреста Білорусі про участь у насильницькому вивезенні дітей з окупованих військами РФ територій України

Про це йдеться у заяві постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, передає РБК-Україна.

Український дипломат попросив відповідних посадових осіб ООН звернути увагу на недавнє "публічне зізнання посадових осіб Білоруського національного комітету Червоного Хреста у їхній причетності до незаконного масового насильницького вивезення дітей" з територій України, тимчасово підконтрольних окупантам.

Таке звернення було адресовано, зокрема, спеціальному представнику генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

Крім того, Кислиця просить посадових осіб Організації "належним чином відстежувати цю шокуючу ситуацію", а також проінформувати про неї.

Незаконне вивезення українських дітей до Білорусі

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському опозиційному каналу "Дождь" голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише "Медуза".

Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

"Останні відомості стосуються дітей-сиріт, які не повернулися на окуповану територію України. І вони зникли, тобто слід їх втрачено на території Російської Федерації. Ми не можемо далі повідомити відомості про те, де вони зараз знаходяться", - сказав Латушко.

Окупаційна влада своєю чергою стверджує, що сиріт з дитячих будинків вивозять у Білорусь "для оздоровлення".

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі. 

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав Шевцов.

Він стверджує, що в Білорусі дітям дарують подарунки та "роблять все, щоб вони забули про жах війни" і назвав звинувачення безпідставними.

"Коли я дізнався, що Білорусь звинувачують, я зрозумів, що ці звинувачення рано чи пізно безпосередньо висловлять зокрема білоруському Червоному Хресту. І просто щоб переконатися і переконати всіх, я сів одразу до найближчого конвою і приїхав сюди, щоб показати всім", - заявив Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окупований Донбас.

Голова білоруського Червоного Хреста наголосив, що "не може допустити втрати іміджу ні країни, ні білоруського Червоного Хреста, ні всього руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у світі".

Видання "Дзеркало" нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території Дмитра Шевцова було помічено у камуфляжі й з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.

  • У травні стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.
  • Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як весною 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.

Білорусь
ООН
воєнні злочини Росії
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