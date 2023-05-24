Про це Reuters повідомили в Офісі генпрокурора України.

Ця заява стала відповіддю на повідомлення білоруської опозиції у вигнанні про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.

Відомо, що дітей вивезли щонайменше в три місця Білорусі. Стверджується також, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто віддавав накази про вивезення груп українців.

Відкрито кримінальне провадження за фактом депортації дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, у тому числі до Білорусі.

"Факт та обставини вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", – повідомили в ОГП.

Дії Білорусі можуть бути кваліфіковані також як злочин проти людяності.