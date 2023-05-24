Україна розслідує можливу причетність Білорусі до депортації дітей з окупованих територій
Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження
Про це Reuters повідомили в Офісі генпрокурора України.
Ця заява стала відповіддю на повідомлення білоруської опозиції у вигнанні про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.
Відомо, що дітей вивезли щонайменше в три місця Білорусі. Стверджується також, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто віддавав накази про вивезення груп українців.
Відкрито кримінальне провадження за фактом депортації дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, у тому числі до Білорусі.
"Факт та обставини вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", – повідомили в ОГП.
Дії Білорусі можуть бути кваліфіковані також як злочин проти людяності.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе