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Викрадення українських дітей Росією: журналісти зняли фільм-розслідування "Список 31". Де дивитися

18 липня, 2023 вiвторок
15:54
Культура депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як весною 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину

Про це повідомили на сайті Радіо Свобода.

Зазначається, що фільм-розслідування підготували журналісти проєктів Радіо Свобода "Ти як?" та "Схеми". У центрі сюжету - 31 українська дитина, яку на початку повномасштабного вторгнення депортували до Росії. Ідеться саме про неповнолітніх дітей з окупованих територій Донеччини, зокрема, Маріуполя.

Прем’єра фільму запланована на 18 липня о 20:00. Подивитися розслідування можна на Youtube-каналі української служби Радіо Свобода. Також фільм покаже "Суспільне" у національному марафоні "Єдині новини".

Назва фільму "Список 31" пов’язана з кількістю українських дітей, яких у складі однієї групи вивезли з окупованих міст Донеччини до різних установ, які контролюються окупаційними адміністраціями угруповання так званої ДНР, а згодом, в один день, 26 травня 2022-го року, відправили до Росії.

У фільмі журналісти покажуть шлях, яким вивозили дітей під Москву. Крім цього, фахівцям вдалося ідентифікувати російських посадовців та ставлеників РФ в Україні, причетних до депортації.

Такі дані Радіо Свобода зібрало за допомогою свідчень Євгена Межевого, чиї діти були серед депортованих, а також завдяки ексклюзивним документам з верифікованого витоку з пошти ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Натомість у держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської Республіки Калмикія близько 280 дітей.

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України. Це, зокрема, міністри культури та освіти Росії.

18 липня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

Україна
Росія
журналісти
Війна з Росією
злочини проти людства
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