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Головна війна з Росією "Більше озброєння": Резніков розповів про підсумки зустрічі "Рамштайн-3"

"Більше озброєння": Резніков розповів про підсумки зустрічі "Рамштайн-3"

16 червня, 2022 четвер
03:06
війна з Росією На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Україна отримає додаткове озброєння

Про це міністр написав у twitter. 

Україні нададуть більше військового озброєння. Мова йшла про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США. А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.

"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність; Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну; НАТО має найбільшу єдність у своїй історії; Україна переможе", - додав Резніков.

  • 15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". 
  • Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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