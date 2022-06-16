"Більше озброєння": Резніков розповів про підсумки зустрічі "Рамштайн-3"
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Україна отримає додаткове озброєння
Про це міністр написав у twitter.
Україні нададуть більше військового озброєння. Мова йшла про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США. А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.
"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність; Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну; НАТО має найбільшу єдність у своїй історії; Україна переможе", - додав Резніков.
- 15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3".
- Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе