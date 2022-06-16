"Більше озброєння": Резніков розповів про підсумки зустрічі "Рамштайн-3"

Про це міністр написав у twitter.

Україні нададуть більше військового озброєння. Мова йшла про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США. А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.

"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність; Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну; НАТО має найбільшу єдність у своїй історії; Україна переможе", - додав Резніков.

15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3".

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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