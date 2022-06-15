Грузія, Молдова та Еквадор приєдналися до зустрічі оборонних донорів України у "форматі Рамштайн"

Про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - зазначив Остін.

З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні.

"Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах", - додав він.

За його словами, з часу віртуальної зустрічі три тижні тому було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах.

"Союзники надали ракети "Гарпун", щоб покращити прибережну оборону України, Британія надає РСЗВ М270 і навчання для допомоги Україні у захисті території Донбасу, низка союзників і партнерів надають гаубиці і артилерійські боєприпаси – українські сили вже використовують їх у захисті Донбасу. Ми вже багато зробили, але не маємо витрачати час даремно. Ми збираємося поглибити нашу підтримку ЗСУ у сьогоднішній боротьбі і збільшити їхню силу перед завтрашніми загрозами. Ми маємо посилити нашу готовність збільшувати можливості України до самооборони і ми повинні докласти ще більших зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і територію", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.

Третя зустріч контактної групи з оборони України "Рамштайн-3" відбулася у штаб-квартирі НАТО 15 червня.

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