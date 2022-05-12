Більшість дій російських військових в Україні можна кваліфікувати як воєнні злочини, - Верховний комісар ООН з прав людини Бачелет
За останні тижні в районі Києва було знайдено тисячу тіл, більшість злочинів росіян проти мирного населення України можуть вважатися військовими
Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
"Масштаби незаконних вбивств, зокрема позасудових розстрілів, у районах північніше Києва шокують", - сказала вона.
12 травня Рада з прав людини вирішить, чи доручати слідчим офіційне розслідування цих подій.
- Нагадаємо, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду доєднався до розслідувань злочинів Росії, які веде слідча група України, Литви та Польщі.
- Офіс генпрокурора України працює майже з 8 тис. справ щодо військових злочинів в Україні.
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