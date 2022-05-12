Більшість дій російських військових в Україні можна кваліфікувати як воєнні злочини, - Верховний комісар ООН з прав людини Бачелет

Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.



"Масштаби незаконних вбивств, зокрема позасудових розстрілів, у районах північніше Києва шокують", - сказала вона.



12 травня Рада з прав людини вирішить, чи доручати слідчим офіційне розслідування цих подій.

Нагадаємо, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду доєднався до розслідувань злочинів Росії, які веде слідча група України, Литви та Польщі.

Офіс генпрокурора України працює майже з 8 тис. справ щодо військових злочинів в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb