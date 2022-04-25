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Головна війна з Росією До слідчої групи з розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, - Венедіктова

До слідчої групи з розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, - Венедіктова

25 квітня, 2022 понедiлок
17:31
війна з Росією Ірина Венедіктова

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду доєднався до розслідувань злочинів Росії, які веде слідча група України, Литви та Польщі

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у фейсбук.

"Вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", – написала Венедіктова.

Відповідний документ про розширення слідчої групи підписали генпрокурори Литви та Польщі Ніда Грунскєне та Збігнєв Зьобро і прокурором Міжнародного кримінального суду Карім А.А. Хан.

Вона нагадала, що місяць тому Офіс генпрокурора України з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили спільну слідчу групу для розслідування звірств РФ в Україні.

"Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим. Справедливість для жертв і покарання для винних – виклик для всього світового юридичного фронту і наша спільна слідча група стала у його авангарді", – прокоментувала генпрокурор.

Учасниками групи також є Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав, додала Венедіктова.

"У кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні. Крім цього, повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", – зазначила генпрокурор.



Сторони та учасники групи координуватимуться між собою, плануватимуть спільні слідчі стратегії, а також оперативно обмінюватимуться інформацією та доказами.
  • Нагадаємо, Офіс генпрокурора України працює майже з 8 тис. справ щодо військових злочинів в Україні.
 

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вбивства
злочини
слідча група
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