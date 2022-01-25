Більшість поляків вважають, що Польща повинна підтримати Україну в разі вторгнення РФ, - опитування
Опитування центру United Surveys для польських видань Dziennik Gazeta Prawna та RMF FM показало, що дві третини респондетів виступають за підтримку Польщею України, якщо Росія здійснить вторгнення
Про це повідомляє Gazeta Prawna.
За допомогу у разі посилення збройного конфлікту в Україні виступають 78% респондентів-прихильників Громадянської коаліції та 86% прихильників Лівиці. Тих, хто підтримує правлячу у Польщі правоконсервативну партію "Право і Справедливість" та проголосували за підтримку україни, - 65%.
У виданні зазначають, що чим старші респонденти, тим охоче вони виступають за допомогу Україні.
Крім того, у людей запитали, яку саме підтримку мала б надати Польща. Відповіді були такими:
- дипломатичні дії - 42,4%;
- відправити Україні зброю - 41%;
- економічна допомога - 39%;
- прийом можливих біженців з України - 26%;
- направлення польських військових в Україну - 15%.
"Незначне сприйняття напливу іноземців може стати наслідком настроїв, що виникли навколо конфлікту на кордоні з Білоруссю у зв'язку зі спробами білоруського режиму відкрити міграційний шлях через Польщу до Німеччини", - зазначають у виданні.
Опитування проводили телефоном, участь у ньому взяли 1000 поляків.
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