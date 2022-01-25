Більшість поляків вважають, що Польща повинна підтримати Україну в разі вторгнення РФ, - опитування

Про це повідомляє Gazeta Prawna.



За допомогу у разі посилення збройного конфлікту в Україні виступають 78% респондентів-прихильників Громадянської коаліції та 86% прихильників Лівиці. Тих, хто підтримує правлячу у Польщі правоконсервативну партію "Право і Справедливість" та проголосували за підтримку україни, - 65%.



У виданні зазначають, що чим старші респонденти, тим охоче вони виступають за допомогу Україні.



Крім того, у людей запитали, яку саме підтримку мала б надати Польща. Відповіді були такими:

дипломатичні дії - 42,4%;

відправити Україні зброю - 41%;

економічна допомога - 39%;

прийом можливих біженців з України - 26%;

направлення польських військових в Україну - 15%.

Водночас 6% опитаних взагалі не мають думок щодо допомоги."Незначне сприйняття напливу іноземців може стати наслідком настроїв, що виникли навколо конфлікту на кордоні з Білоруссю у зв'язку зі спробами білоруського режиму відкрити міграційний шлях через Польщу до Німеччини", - зазначають у виданні.Опитування проводили телефоном, участь у ньому взяли 1000 поляків.