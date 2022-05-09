Біля берегів України перебувають мінімум 6 ворожих кораблів із крилатими ракетами

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації", – закликають громадян у ОК "Південь".

Протиповітряна оборона України 8 травня знищила 7 безпілотників та 3 крилаті ракети ворога.