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Біля Євпаторії партизани виявили ще один командний пункт російських окупантів

24 грудня, 2023 неділя
08:52
Війна з Росією База окупантів

Росіяни перекидають військову техніку в командний пункт на території колишнього складу боєприпасів біля Євпаторії, щоб поповнити втрати угруповання, що діє на півдні України

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району. В результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", - йдеться у повідомленні.

Також партизани зазначають, що за останні кілька днів на цю позицію було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на півдні України.

  • Агенти руху спротиву "АТЕШ" знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму.
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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