Біля Євпаторії партизани виявили ще один командний пункт російських окупантів

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району. В результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", - йдеться у повідомленні.

Також партизани зазначають, що за останні кілька днів на цю позицію було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на півдні України.