Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання російського флоту з 11 одиниць маневрує поблизу кримського узбережжя. 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові приблизно два десятки ракет типу "Калібр".

"Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи заходами безпеки, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Із чистими думками – разом до Перемоги!", - пише ОК "Південь".

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