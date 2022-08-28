Біля Криму маневрують 11 російських кораблів. Напоготові тримають два десятки крилатих ракет
Станом на вечір, 27 серпня, біля кримського узбережжя маневрують 11 російських кораблів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання російського флоту з 11 одиниць маневрує поблизу кримського узбережжя. 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові приблизно два десятки ракет типу "Калібр".
"Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи заходами безпеки, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Із чистими думками – разом до Перемоги!", - пише ОК "Південь".
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