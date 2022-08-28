Українська авіація вдарила по 2 опорних пунктах РФ на Херсонщині
За день, 27 серпня, авіація ЗСУ тричі вдарила по 2 опорних пунктах російського агресора на Херсонщині
Про це повідомляє ОК "Південь".
Ракето-артилерійські підрозділи вбили 35 рашистів. Також знищено гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську гармату "Нона", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Українська авіація завдала 3 удари по 2 опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.
Демілітаризовані 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському. Остаточні втрати ворога ще розвідуються.
- На Дніпропетровщині, 27 серпня, російський агресор атакував Нікополь некерованими ракетами.
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