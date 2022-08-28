Про це повідомляє ОК "Південь".

Ракето-артилерійські підрозділи вбили 35 рашистів. Також знищено гаубицю "Мста-Б", самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту "Но‌на", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Українська авіація завдала 3 удари по 2 опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Демілітаризовані 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському. Остаточні втрати ворога ще розвідуються.

На Дніпропетровщині, 27 серпня, російський агресор атакував Нікополь некерованими ракетами.

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