Росія обстріляла Нікополь некерованими ракетами
На Дніпропетровщині, 27 серпня, російський агресор атакував Нікополь некерованими ракетами
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Ситуація в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу", - йдеться у звіті.
За день, 27 серпня, росіяни завдавали удари по позиціях ЗСУ безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня".
З гелікоптера Мі-24 Росія атакувала некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.
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