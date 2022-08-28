Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ситуація в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу", - йдеться у звіті.

За день, 27 серпня, росіяни завдавали удари по позиціях ЗСУ безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня".

З гелікоптера Мі-24 Росія атакувала некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.

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