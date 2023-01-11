Про це повідомляє Aljazeera.

Вибух стався о 16:00 за місцевим часом, групи безпеки вже прибули у район. Зазначається, що вибух пролунав під час зустрічі китайської делегації з представниками Талібану в Міністерстві закордонних справ.

"Сьогодні в Міністерстві закордонних справ мала бути китайська делегація, але ми не знаємо, чи була вона присутня під час вибуху", - сказав виданню AFP заступник міністра інформації та культури Мухаджер Фарахі.

Речник поліції Кабула Халід Задран не надав подробиць про кількість постраждалих, та зазначив, що наразі триває розслідування.

Reuters повідомляє, що на фотографії місцевості, яку підтвердили офіційні джерела, видно щонайменше дев'ять поранених або вбитих людей, які лежать біля міністерства.

Зазначається, що водій з командою видання AFP, який чекав біля сусіднього Міністерства інформації побачив, як повз проходить чоловік із рюкзаком і гвинтівкою на плечі.

"Він пройшов повз мою машину, і через кілька секунд почувся гучний вибух. Я бачив, як чоловік підривав себе", - заявив очевидець.

Саме міністерство закордонних справ не зазнало серйозних ушкоджень, уряд коментарів не надав.

30 вересня через напад терориста-смертника на навчальний центр в Кабулі загинуло 19 людей, ще 27 зазнали поранень.

3 січня терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад на сили Талібану в Кабулі.

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