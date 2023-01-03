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Бойовики "Ісламської держави" заявили про відповідальність за теракт в аеропорту Кабула

3 січня, 2023 вiвторок
04:46
Світ ІДІЛ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на сили Талібану в Кабулі

Про це йдеться в повідомленні Reuters у понеділок.

"Угруповання бойовиків повідомило в Telegram, що внаслідок їхньої атаки в неділю загинули 20 людей і 30 отримали поранення», - зазначається в повідомлення.

Тим часом МВС Афганістану спростувало заяву ІД про кількість загиблих та зазначило, що оприлюднить офіційну кількість загиблих.

  • Нагадаємо, у неділю зранку в аеропорту Кабула пролунав вибух. Інцидент стався на вході до військової секції міжнародного аеропорту. За попередніми повідомленнями, це була атака терориста-смертника.

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Афганістан
тероризм
Талібан
ІДІЛ
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