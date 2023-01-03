Бойовики "Ісламської держави" заявили про відповідальність за теракт в аеропорту Кабула
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на сили Талібану в Кабулі
Про це йдеться в повідомленні Reuters у понеділок.
"Угруповання бойовиків повідомило в Telegram, що внаслідок їхньої атаки в неділю загинули 20 людей і 30 отримали поранення», - зазначається в повідомлення.
Тим часом МВС Афганістану спростувало заяву ІД про кількість загиблих та зазначило, що оприлюднить офіційну кількість загиблих.
- Нагадаємо, у неділю зранку в аеропорту Кабула пролунав вибух. Інцидент стався на вході до військової секції міжнародного аеропорту. За попередніми повідомленнями, це була атака терориста-смертника.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе