Про це йдеться в повідомленні Reuters у понеділок.

"Угруповання бойовиків повідомило в Telegram, що внаслідок їхньої атаки в неділю загинули 20 людей і 30 отримали поранення», - зазначається в повідомлення.

Тим часом МВС Афганістану спростувало заяву ІД про кількість загиблих та зазначило, що оприлюднить офіційну кількість загиблих.

Нагадаємо, у неділю зранку в аеропорту Кабула пролунав вибух. Інцидент стався на вході до військової секції міжнародного аеропорту. За попередніми повідомленнями, це була атака терориста-смертника.

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