Біля окупованого Криму ЗСУ тренувалися захищати узбережжя, суходіл і знищувати сили ворога за допомогою "Градів"

Про це повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗСУ.



Бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання з придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та особового складу умовного ворога в умовах раптової зміни обстановки.



Реактивна батарея здійснила марш у місце проведення навчань, виконала розгортання в бойовий порядок і підготувалася до стрільби й керування вогнем.



Військові використовували відомості, отримані артилерійською розвіддкою, яка досліджувала місцевість і розкривала цілі для ураження, а також вказівки, передані операторами безпілотного літального апарату-розвідника.



Командування об'єднаних сил зазначило, що тактичні навчання реактивної батареї мають на меті злагодження артилерійських підрозділів, покращення польового вишколу особового складу та практичних навичок командирів у керуванні підрозділів.



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