Біля окупованого Криму ЗСУ тренувалися захищати узбережжя, суходіл і знищувати сили ворога за допомогою "Градів"
На Херсонщині, поблизу окупованого Криму, українські військові провели навчання умовах раптової зміни обстановки
Про це повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання з придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та особового складу умовного ворога в умовах раптової зміни обстановки.
Реактивна батарея здійснила марш у місце проведення навчань, виконала розгортання в бойовий порядок і підготувалася до стрільби й керування вогнем.
Військові використовували відомості, отримані артилерійською розвіддкою, яка досліджувала місцевість і розкривала цілі для ураження, а також вказівки, передані операторами безпілотного літального апарату-розвідника.
Командування об'єднаних сил зазначило, що тактичні навчання реактивної батареї мають на меті злагодження артилерійських підрозділів, покращення польового вишколу особового складу та практичних навичок командирів у керуванні підрозділів.
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