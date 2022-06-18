Про це повідомляє Financial Times.

Найменше за сьогодні, 18 червня, криптовалюти було зафіксовано о 8:20 за Києвом, на значенні 18,8 тис. доларів за одиницю. Пізніше Bitcoin трохи відіграв падіння і коштує 19,3 долара станом на 13:50 за Києвом.

Біткоїн падає після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками.Также на это влияет решение Федеральной резервной системы относительно поднятия учетной ставки, которое влияет на то, что инвесторы переходят в более надежные активы, такие как депозиты и госдолг.

9 листопада 2021 року криптовалюти Bitcoin та Ether оновили історичні максимуми: тепер вона коштує $68,513.

7 жовтня курс Bitcoin впав на 12%, але відновлює позиції.

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