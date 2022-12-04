Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз наший підрозділ знаходиться під Бахмутом. Таке відчуття, що тут зібрались всі. Я зустрів багато людей, яких я знав ще до повномасштабного вторгнення Росії. Під Бахмутом назріває ключова битва цієї війни", - розповів Сазонов.



Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що битва за Бахмут може стати ключовою у цій війні.



"Бахмут є однією з найбільш гарячих точок на фронті. Про Соледар також можна сказати теж саме. Ці міста знаходяться дуже близько один до одного. Саме під Бахмут Росія нагнала дуже велику кількість військ. Тому битва за Бахмут може стати ключовою у цій війні та змінити повністю хід військових дій", - додав він.

3 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках ворог продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань

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