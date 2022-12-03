Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення.

Зазначається, що обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

У ніч на 3 грудня окупанти 9 разів ударили по Нікопольському району. Від атаки з РСЗВ "Град" та важкої артилерії ураження зазнав житловий сектор, інфраструктура та сонячні панелі.

3 грудня росіяни завдали ракетних ударів, попередньо - по промисловій зоні Краматорська.

Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.