Поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації, - Генштаб ЗСУ
На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань
Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення.
Зазначається, що обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.
- У ніч на 3 грудня окупанти 9 разів ударили по Нікопольському району. Від атаки з РСЗВ "Град" та важкої артилерії ураження зазнав житловий сектор, інфраструктура та сонячні панелі.
- 3 грудня росіяни завдали ракетних ударів, попередньо - по промисловій зоні Краматорська.
- Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе