Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Протягом ночі на 3 грудня окупанти 9 разів ударили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії.

"Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів", - пише Валентин Резніченко. Місцеві мешканці не постраждали.

Відомо про ураження двох десятків приватних будинків, господарських споруд, електромережі, газогонів та 50 сонячних панелей.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах війська РФ поцілили по декількох багатоповерхівках, лінії електропередачі й газопроводу. Через атаку сталося займання газової труби в приватному обійсті, пожежу ліквідовано. Зазначається, що люди не ушкоджені.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додає голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські загарбники також гатили по Нікопольщині: зафіксовано випуск приблизно 40 ворожих снарядів.

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