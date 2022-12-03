За ніч ворог 9 разів поцілив по Нікопольщині: уражено житлові будинки, електромережі та газогони
У ніч на 3 грудня окупанти 9 разів ударили по Нікопольському району. Від атаки з РСЗВ "Град" та важкої артилерії ураження зазнав житловий сектор, інфраструктура та сонячні панелі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Протягом ночі на 3 грудня окупанти 9 разів ударили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії.
"Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів", - пише Валентин Резніченко. Місцеві мешканці не постраждали.
Відомо про ураження двох десятків приватних будинків, господарських споруд, електромережі, газогонів та 50 сонячних панелей.
У Червоногригорівській та Марганецькій громадах війська РФ поцілили по декількох багатоповерхівках, лінії електропередачі й газопроводу. Через атаку сталося займання газової труби в приватному обійсті, пожежу ліквідовано. Зазначається, що люди не ушкоджені.
"В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додає голова ОВА.
- Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські загарбники також гатили по Нікопольщині: зафіксовано випуск приблизно 40 ворожих снарядів.
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