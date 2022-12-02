Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не дають спокою Нікопольщині. Усю ніч били по району з важкої артилерії", - пише очільник області.

Повідомляється, що російські окупанти випустили майже 40 снарядів. Під їхнім прицілом був і сам Нікополь, а також Марганецька громада.

Про постраждалих інформація не надходила. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

"В інших районах вночі кричала сирена, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок обстрілів будівлі зазнали серйозних руйнувань.

Удень 29 листопада військові РФ знову обстрілювали Мирівську громаду: постраждала місцева жителька, пошкоджені газогін і приватні будинки.

30 листопада війська РФ здійснили обстріли міста Нікополь та Марганецької громади, ворог використав майже 30 снарядів РСЗВ "Град" та важкої артилерії.

В ніч на 1 грудня росіяни гатили по Дніпропетровщині "градами" та важкою артилерією. З вечора до ранку були прильоти по Нікопольщині.

Вдень 1 грудня окупанти обстріляли Нікопольщину. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, кілька багатоповерхівок та лінії електропередачі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb