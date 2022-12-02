Усю ніч окупанти били по Нікопольщині, випустили 40 снарядів
У ніч на 2 грудня російські загарбники гатили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Зафіксовано випуск приблизно 40 ворожих снарядів
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не дають спокою Нікопольщині. Усю ніч били по району з важкої артилерії", - пише очільник області.
Повідомляється, що російські окупанти випустили майже 40 снарядів. Під їхнім прицілом був і сам Нікополь, а також Марганецька громада.
Про постраждалих інформація не надходила. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
"В інших районах вночі кричала сирена, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
- Нагадаємо, в ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок обстрілів будівлі зазнали серйозних руйнувань.
- Удень 29 листопада військові РФ знову обстрілювали Мирівську громаду: постраждала місцева жителька, пошкоджені газогін і приватні будинки.
- 30 листопада війська РФ здійснили обстріли міста Нікополь та Марганецької громади, ворог використав майже 30 снарядів РСЗВ "Град" та важкої артилерії.
- В ніч на 1 грудня росіяни гатили по Дніпропетровщині "градами" та важкою артилерією. З вечора до ранку були прильоти по Нікопольщині.
- Вдень 1 грудня окупанти обстріляли Нікопольщину. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, кілька багатоповерхівок та лінії електропередачі.
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