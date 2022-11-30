Про це інформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Відомо, що ранком 30 листопада ворог гатив по Нікополю та Марганецькій громаді. Окупанти випустили майже 30 снарядів важкої артилерії та РСЗВ "Град".

Голова ОВА наголосив, що люди неушкоджені, а працівники ДСНС проводять обстеження місць обстрілу.

"В інших районах людей усю ніч попереджала сирена. Та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок обстрілів будівлі зазнали серйозних руйнувань.

Удень 29 листопада військові РФ знову обстрілювали Мирівську громаду: постраждала місцева жителька, пошкоджені газогін і приватні будинки.

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