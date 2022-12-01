Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджено лінії електропередачі
Вдень 1 грудня окупанти обстріляли Нікопольщину. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, кілька багатоповерхівок та лінії електропередач
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Він зазначив, що росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю, внаслідок удару зайнялася квартира у багатоповерхівці. Відомо, що постраждав її господар - 56-річний чоловік.
Резніченко також зазначив, що у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач, деталі атаки уточнюються.
- В ніч на 1 грудня росіяни гатили по Дніпропетровщині "градами" та важкою артилерією. З вечора до ранку були прильоти по Нікопольщині.
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