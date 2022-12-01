Про це на телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. Вісім обстрілів за ніч.

"У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередачі. У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак", – зазначив Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

За словами чиновника, у інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій. Станом на зараз на Дніпропетровщині – спокійно.

Нагадаємо, 30 листопада війська РФ здійснили обстріли міста Нікополь та Марганецької громади, ворог використав майже 30 снарядів РСЗВ "Град" та важкої артилерії.

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