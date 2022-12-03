Протягом 3 грудня окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України
Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення
Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - додається.
Волинський та Поліський напрямки: обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Слобожанський напрямок: обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.
Куп’янський та Лиманський напрямки: противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині.
Новопавлівський напрямок: ворог обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
Запорізький напрямок: артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області.
Херсонський напрямок: обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій українських військ та звільнених населених пунктів Херсонської області та міста Херсон.
- У ніч на 3 грудня окупанти 9 разів ударили по Нікопольському району. Від атаки з РСЗВ "Град" та важкої артилерії ураження зазнав житловий сектор, інфраструктура та сонячні панелі.
- 3 грудня росіяни завдали ракетних ударів, попередньо - по промисловій зоні Краматорська.
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