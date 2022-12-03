Росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську
Росіяни завдали ракетних ударів, попередньо - по промисловій зоні Краматорська
Цю інформацію повідомили в офіційному telegram-каналі Краматорської міської ради
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що ударів було чотири.
"За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав Гончаренко.
- 19 листопада російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська: було пошкоджено 14 будинків.
- Станом на 30 листопада відомо, що завдяки поверненню українців додому з липня населення Краматорська зросло з 45 до 80 тисяч українців, зокрема і в Слов'янську – з 20 до 40 тисяч.
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