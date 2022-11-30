Їдуть додому, попри обстріли. До Краматорська та Слов'янська повернулись близько 55 тисяч людей

Про це інформує в Медіацентрі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Попри обстріли жителі Донеччини повертаються додому.

"На липень поточного року з очільниками військових адміністрацій ми досягли максимальної мети з евакуації. Станом на 24 лютого 2022 року в Краматорську було 204 тисячі жителів, ми досягли показника - до 45 тисяч населення. Місто Слов’янськ - трохи понад 100 тисяч населення, постійно тих, хто проживає - приблизно 96 тисяч. Після проведення максимально ефективної евакуації на липень місяць лишалося менше ніж 20 тисяч населення", - сказав Кириленко.

Станом на листопад завдяки поверненню українців додому населення Краматорська зросло до 80 тисяч мирних жителів. Також у Слов'янську цей показник збільшився удвічі - до 40 тисяч.

Очільник області наголосив, що нині в приватних будинках та багатоповерхівках Краматорська та Слов’янська відновили газопостачання. Тому українці почали повертатися на Донеччину.

Нагадаємо, ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.

У Слов'янську Донецької області мирним мешканцям роздають дрова на випадок повної відсутності світла та газу протягом тривалого часу.

28 листопада окупанти вбили ще п'ятеро мешканців Донецької області, поранення дістали 15 людей.

Повністю відновити газо- та електропостачання у прифронтових громадах Донеччини неможливо через постійні обстріли окупантів.

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