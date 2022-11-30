Їдуть додому, попри обстріли. До Краматорська та Слов'янська повернулись близько 55 тисяч людей
Завдяки поверненню українців додому з липня населення Краматорська зросло з 45 до 80 тисяч українців, зокрема і в Слов'янську – з 20 до 40 тисяч
Про це інформує в Медіацентрі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Попри обстріли жителі Донеччини повертаються додому.
"На липень поточного року з очільниками військових адміністрацій ми досягли максимальної мети з евакуації. Станом на 24 лютого 2022 року в Краматорську було 204 тисячі жителів, ми досягли показника - до 45 тисяч населення. Місто Слов’янськ - трохи понад 100 тисяч населення, постійно тих, хто проживає - приблизно 96 тисяч. Після проведення максимально ефективної евакуації на липень місяць лишалося менше ніж 20 тисяч населення", - сказав Кириленко.
Станом на листопад завдяки поверненню українців додому населення Краматорська зросло до 80 тисяч мирних жителів. Також у Слов'янську цей показник збільшився удвічі - до 40 тисяч.
Очільник області наголосив, що нині в приватних будинках та багатоповерхівках Краматорська та Слов’янська відновили газопостачання. Тому українці почали повертатися на Донеччину.
- Нагадаємо, ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.
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- Повністю відновити газо- та електропостачання у прифронтових громадах Донеччини неможливо через постійні обстріли окупантів.
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