Про це на брифінгу 30 листопада сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ситуація на Донеччині залишається напруженою.

"Більш критичними, якщо брати по лінії фронту, є Мар'їнка, Красногорівка, Великоновосілківська громада, місто Вугледар, наше мужнє багатостраждальне місто Авдіївка, міста Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Соледар. Це ті громади, де відновити газо- та електропостачання є наразі неможливим", - сказав Кириленко.

Він пояснив: "Газогони йдуть по лінії фронту: ворог, спостерігаючи будь-який рух, навіть цивільного населення, ремонтних бригад, діє на ураження. Якщо відбулося відновлення, ворог гатить по газогонах там, де вони проходять".

У Слов'янську Донецької області мирним мешканцям роздають дрова на випадок повної відсутності світла та газу протягом тривалого часу.

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