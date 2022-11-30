У низці міст Донеччини відновити газо- та електропостачання наразі неможливо, - ОВА
Відновити газо- та електропостачання у прифронтових громадах Донеччини неможливо через постійні обстріли окупантів
Про це на брифінгу 30 листопада сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, ситуація на Донеччині залишається напруженою.
"Більш критичними, якщо брати по лінії фронту, є Мар'їнка, Красногорівка, Великоновосілківська громада, місто Вугледар, наше мужнє багатостраждальне місто Авдіївка, міста Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Соледар. Це ті громади, де відновити газо- та електропостачання є наразі неможливим", - сказав Кириленко.
Він пояснив: "Газогони йдуть по лінії фронту: ворог, спостерігаючи будь-який рух, навіть цивільного населення, ремонтних бригад, діє на ураження. Якщо відбулося відновлення, ворог гатить по газогонах там, де вони проходять".
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