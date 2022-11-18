Про це повідомив у Facebook очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, нині в регіоні відбуваються стабілізаційні відключення електрики, але можливий варіант, коли світла й газу не буде протягом тривалого часу.

"Приймання заяв триває. Їх надійшло вже понад три тисячі. Часто звучить питання, чому видають один складометр дров, а не більше. Річ у тому, що на гроші, виділені місцевим бюджетом та державою, ми закупили колоті дрова, а не цурки. Це дорожче, але пішли на такий крок свідомо, оскільки основна маса одержувачів — люди похилого віку та люди з інвалідністю", — зазначив Лях.

Він наголосив, що безплатне тверде паливо — не альтернатива газу, це мінімальний запас на випадок, якщо зникне електрика, газ, і не вдасться відновити їхнє постачання. Завдяки цьому запасу люди зможуть протриматися тиждень до евакуації.

18 листопада по всій території України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати по чотири години для кожної групи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb