Мешканцям Слов'янська почали роздавати дрова на випадок відсутності світла й газу
У Слов'янську Донецької області мирним мешканцям роздають дрова на випадок повної відсутності світла та газу для опалення житла
Про це повідомив у Facebook очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, нині в регіоні відбуваються стабілізаційні відключення електрики, але можливий варіант, коли світла й газу не буде протягом тривалого часу.
"Приймання заяв триває. Їх надійшло вже понад три тисячі. Часто звучить питання, чому видають один складометр дров, а не більше. Річ у тому, що на гроші, виділені місцевим бюджетом та державою, ми закупили колоті дрова, а не цурки. Це дорожче, але пішли на такий крок свідомо, оскільки основна маса одержувачів — люди похилого віку та люди з інвалідністю", — зазначив Лях.
Він наголосив, що безплатне тверде паливо — не альтернатива газу, це мінімальний запас на випадок, якщо зникне електрика, газ, і не вдасться відновити їхнє постачання. Завдяки цьому запасу люди зможуть протриматися тиждень до евакуації.
- 18 листопада по всій території України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати по чотири години для кожної групи.
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