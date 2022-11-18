В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії
18 листопада по всій території України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати по чотири години для кожної групи
Про це інформує в телеграмі ДТЕК.
"Сьогодні держкомпанія НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення електроенергії", - пише пресслужба.
Відключення мають тривати не більше 4 годин для кожної групи споживачів.
Графіком стабілізаційних відключень повідомляється: якщо потрібно буде додатково збалансувати систему, упродовж дня можливе введення аварійних відключень.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- У Міненерго заявили, що метою масованого ракетного удару 15 листопада могла бути зупинка атомних електростанцій України.
- Через різке похолодання зросло споживання електроенергії, тож 17 листопада в Україні застосовували і погодинні, і аварійні відключення. На ранок 17 листопада у Києві застосували екстрені відключення електроенергії.
- 17 листопада в ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати й по кілька днів.
- У Києві в четвер, 17 листопада, під час екстрених відключень електрики електропостачання обмежили на рекордних 523 МВт.
- 17 листопада після російських ударів було впроваджено нові аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних, заявив Зеленський.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе