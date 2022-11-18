В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії

Про це інформує в телеграмі ДТЕК.

"Сьогодні держкомпанія НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення електроенергії", - пише пресслужба.

Відключення мають тривати не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Графіком стабілізаційних відключень повідомляється: якщо потрібно буде додатково збалансувати систему, упродовж дня можливе введення аварійних відключень.