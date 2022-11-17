У Києві 17 листопада електропостачання обмежили на рекордних 523 МВт

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Це відключення - антирекорд за весь час", - зазначив він.

Утім Коваленко наголосив. що відключення не залежать від нього чи компанії YASNO. Він наголосив, що зараз перед енергетиками України стоїть задача забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему задля того, щоб не допустити ще більших ушкоджень.

Також Коваленко зазначив, що під час обстрілів і після них зростає кількість звернень на гарячу лінію мереж і компанії YASNO.

"За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тисяч дзвінків, до колег - більш як 184 тисячі. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків", - написав він.

Гендиректор YASNO наголосив, що розуміє потребу мати більше інформації щодо відключень. Тому він надав відповіді на найпоширеніші запитання користувачів мереж, які надходять на гарячі лінії.

По-перше, Коваленко зазначив, що екстрені відключення не можна підлаштувати під потреби населення.

"Відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення. На жаль…" - написав від.

По-друге, оператори розподільчих мереж також не знають, коли відновлять мережі після екстрених відключень, оскільки оцінку цих мереж проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт. Наразі з міркувань безпеки вони не поширюють інформацію про стан ремонтних робіт і уражень об'єктів.

По-третє, Коваленко закликав не плутати екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше чотирьох годин.

"Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою", - зазначив він.

17 листопада в ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати й по кілька днів.