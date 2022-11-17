Про це попереджає ДТЕК Київські електромережі.

"Шановні клієнти! В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", – попередили у ДТЕК вранці 17 листопада.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. Цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Відновлення об'єктів енергетики після російських ракетних ударів 15 листопада може тривати від двох днів до двох тижнів, вважають в Офісі Президента.

16 листопада планові та аварійні відключення електроенергії застосовували по усіх областях.

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