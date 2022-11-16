Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону 16 листопада, передає РБК-Україна.

"Щодо термінів, це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", - зазначив Тимошенко.

За його словами, ситуацію в Україні вдалося стабілізувати, однак в усіх областях діють погодинні графіки відключення світла, а в деяких реігонах - і аварійні.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

У Міноборони РФ підтвердили, що цілились у енергетичні об'єкти України.

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