В Офісі президента стверджують, що відновлення енергетики після ударів може тривати до двох тижнів
Відновлення об'єктів енергетики після російських ракетних ударів 15 листопада може тривати від двох днів до двох тижнів
Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону 16 листопада, передає РБК-Україна.
"Щодо термінів, це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", - зазначив Тимошенко.
За його словами, ситуацію в Україні вдалося стабілізувати, однак в усіх областях діють погодинні графіки відключення світла, а в деяких реігонах - і аварійні.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
- У Міноборони РФ підтвердили, що цілились у енергетичні об'єкти України.
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