Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у середу, передає російський Інтерфакс.

"Мети удару досягнуто. Всі випущені ракети потрапили точно у призначені цілі. Усі об'єкти уражено", - сказав він.

При цьому представник оборонного відомства країни-агресорки відкинув звинувачення в обстрілі Польща, заявивши, що російська армія завдавала ударів по цілях лише на території України та на відстані не ближче 35 кілометрів від українсько-польського кордону.

"Заяви різних українських джерел та закордонних офіційних осіб про падіння в населеному пункті Пшеводув нібито "російських ракет" є навмисною провокацією з метою ескалації обстановки", - запевняє Конашенков.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb