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У Міноборони РФ підтвердили, що цілились у енергетичні об'єкти України, і заперечили обстріл Польщі

16 листопада, 2022 середа
11:56
війна з Росією ракета

У Міноборони Росії відзвітували про нанесення 15 листопада масованого удару по енергетичних об'єктах України, зазначивши, що це й була ціль атаки

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у середу, передає російський Інтерфакс.

"Мети удару досягнуто. Всі випущені ракети потрапили точно у призначені цілі. Усі об'єкти уражено", - сказав він.

При цьому представник оборонного відомства країни-агресорки відкинув звинувачення в обстрілі Польща, заявивши, що російська армія завдавала ударів по цілях лише на території України та на відстані не ближче 35 кілометрів від українсько-польського кордону.

"Заяви різних українських джерел та закордонних офіційних осіб про падіння в населеному пункті Пшеводув нібито "російських ракет" є навмисною провокацією з метою ескалації обстановки", - запевняє Конашенков.

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