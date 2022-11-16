У Міноборони РФ підтвердили, що цілились у енергетичні об'єкти України, і заперечили обстріл Польщі
У Міноборони Росії відзвітували про нанесення 15 листопада масованого удару по енергетичних об'єктах України, зазначивши, що це й була ціль атаки
Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у середу, передає російський Інтерфакс.
"Мети удару досягнуто. Всі випущені ракети потрапили точно у призначені цілі. Усі об'єкти уражено", - сказав він.
При цьому представник оборонного відомства країни-агресорки відкинув звинувачення в обстрілі Польща, заявивши, що російська армія завдавала ударів по цілях лише на території України та на відстані не ближче 35 кілометрів від українсько-польського кордону.
"Заяви різних українських джерел та закордонних офіційних осіб про падіння в населеному пункті Пшеводув нібито "російських ракет" є навмисною провокацією з метою ескалації обстановки", - запевняє Конашенков.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
- Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.
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