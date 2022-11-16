Після ракетних ударів у більшості регіонів України відновили електропостачання, проте діють графіки погодинних та аварійних відключень
Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення світла, а також додатково - аварійні через учорашні ракетні обстріли РФ та похолодання
Про це передає Укренерго.
У відомстві відзначили, що 15 листопада була найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій.
"Водночас наступні декілька днів будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися за потреби, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.
В ОПУ розкрили більш детальну інформацію щодо електропостачання. Так, на ранок 16 листопада:
- Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають
- Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання
- Івано-Франківська область - заживлено
- м.Київ - заживлено
- Київська область - заживлено
- Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%
- Одеська область - заживлено
- Рівненська область - заживлено
- Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання
- Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають
- Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають
- Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають
- Черкаська область - заживлено
- Чернівецька область - заживлено
- Чернігівська область - заживлено
У Кривому Розі також повністю відновили електрику, воду, тепло, рух тролейбусів.
"Косо, важко, на тимчасових схемах та лініях, на генераторах, але повністю електрику, воду, тепло, рух тролейбусів та інше в Кривому Розі запустили без зруйнованого енергетичного об’єкта", - написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Проте сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.
"Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень", - кажуть в Укренерго.
Українців закликають підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки.
"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - наголошують у відомстві.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Голова МВС повідомляв, що під час масованої ракетної атаки РФ було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодженння 15 об'єктів енергетичної.
- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
- Внаслідок атаки на столицю в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.
- За 15 листопада ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".
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