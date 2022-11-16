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Після ракетних ударів у більшості регіонів України відновили електропостачання, проте діють графіки погодинних та аварійних відключень

16 листопада, 2022 середа
09:50
Економіка світло

Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення світла, а також додатково - аварійні через учорашні ракетні обстріли РФ та похолодання

Про це передає Укренерго.

У відомстві відзначили, що 15 листопада була найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій. 

"Водночас наступні декілька днів будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися за потреби, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

В ОПУ розкрили більш детальну інформацію щодо електропостачання. Так, на ранок 16 листопада:

  • Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають
  • Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання
  • Івано-Франківська область - заживлено
  • м.Київ - заживлено
  • Київська область - заживлено
  • Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%
  • Одеська область - заживлено
  • Рівненська область - заживлено
  • Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання
  • Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають
  • Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають
  • Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають
  • Черкаська область - заживлено
  • Чернівецька область - заживлено
  • Чернігівська область - заживлено

У Кривому Розі також повністю відновили електрику, воду, тепло, рух тролейбусів.

"Косо, важко, на тимчасових схемах та лініях, на генераторах, але повністю електрику, воду, тепло, рух тролейбусів та інше в Кривому Розі запустили без зруйнованого енергетичного об’єкта", - написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Проте сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

"Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень", - кажуть в Укренерго.

Українців закликають підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - наголошують у відомстві.

  • 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в КиєвіЛьвовіРівномуХаркові й областіКривому РозіЖитомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
  • Голова МВС повідомляв, що під час масованої ракетної атаки РФ було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодженння 15 об'єктів енергетичної.
  • Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
  • Внаслідок атаки на столицю в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.
  • За 15 листопада ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".

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