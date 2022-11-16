Про це передає Укренерго.

У відомстві відзначили, що 15 листопада була найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій.

"Водночас наступні декілька днів будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися за потреби, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

В ОПУ розкрили більш детальну інформацію щодо електропостачання. Так, на ранок 16 листопада:

Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають

Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання

Івано-Франківська область - заживлено

м.Київ - заживлено

Київська область - заживлено

Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%

Одеська область - заживлено

Рівненська область - заживлено

Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання

Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають

Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають

Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають

Черкаська область - заживлено

Чернівецька область - заживлено

Чернігівська область - заживлено

У Кривому Розі також повністю відновили електрику, воду, тепло, рух тролейбусів.

"Косо, важко, на тимчасових схемах та лініях, на генераторах, але повністю електрику, воду, тепло, рух тролейбусів та інше в Кривому Розі запустили без зруйнованого енергетичного об’єкта", - написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Проте сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

"Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень", - кажуть в Укренерго.

Українців закликають підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - наголошують у відомстві.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Голова МВС повідомляв, що під час масованої ракетної атаки РФ було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодженння 15 об'єктів енергетичної.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Внаслідок атаки на столицю в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.

За 15 листопада ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".

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