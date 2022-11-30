Росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 15 – отримали поранення
18 листопада окупанти вбили ще п'ятеро мешканців Донецької області, поранення дістали 15 людей
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 28 листопада росіяни вбили 5 цивільних людей на окупованій Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані. Також 15 місцевих мешканців дістали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, - каже Павло Кириленко. – Але кожен воєнний злочинець буде покараний!"
- Нагадаємо, ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.42
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе