Росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 15 – отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 28 листопада росіяни вбили 5 цивільних людей на окупованій Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані. Також 15 місцевих мешканців дістали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, - каже Павло Кириленко. – Але кожен воєнний злочинець буде покараний!"

Нагадаємо, ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.

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