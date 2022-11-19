Російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська: пошкоджено 14 будинків
У суботу, 19 листопада, внаслідок чергового російського обстрілу було пошкоджено 14 приватних будинків у Краматорську
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у telegram.
Стало відомо, що росіяни вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани.
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"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. На місці працюють рятувальники та поліція. Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини", - йдеться у дописі.
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