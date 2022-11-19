Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у telegram.

Стало відомо, що росіяни вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани.

Читайте також: Масовані удари РФ по Україні треба схарактеризувати як воєнний злочин, - Піонтковський

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. На місці працюють рятувальники та поліція. Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини", - йдеться у дописі.

Раніше, в ніч на 18 листопада, окупанти завдали ракетного удару по селу Зарічне Запорізької області, пошкодивши будівлю будинку культури.

Ввечері 18 листопада окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, унаслідок чого було пошкоджено труби централізованого опалення і загинула людина

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb