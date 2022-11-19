Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Політолог прокоментував ситуацію з падінням російських ракет у Польщі та різну реакцію України та Заходу.

"Це є найприкрішим, і цим дуже добре скористалася російська пропаганда. Точка зору, на якій зупинився зараз колективний Захід, яка була заявлена в Раді безпеки, – що в будь-якому разі винна Росія, яка розв’язала цю війну, а Україна має право захищати свою територію всіма засобами, політично нас задовольняє. Мене засмучує те, що це спрацювало на Москву в тому сенсі, що весь фокус світової суспільної уваги кілька днів було відвернуто саме на цю подію, коли грандіозною подією є відновлення після 15-денної перерви програми геноциду українського народу, знищення інфраструктури України", - зазначив Піонтковський.

На його думку, ці дні потрібно було використати для максимальної мобілізації Заходу й усього вільного світу на осуд цього воєнного злочину Росії.

"І схарактеризувати це як воєнний злочин, і розробити адекватних заходів захисту України від цієї загрози, а саме: надання систем ПРО і більш радикальне вирішення проблеми – надання далекобійних ракет, які стримуватимуть Росію від подібних атак. Коли вона знатиме, що за атаку на Київ вона може отримати атаку на Москву – оце важливіше наразі завдання, ніж продовження з’ясовування деталей польського інциденту", - підсумував політолог.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

У МЗС Польщі повідомили про російське походження ракети, а президент заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети було навмисним нападом на країну.

Своєю чергою президент США заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух був спричинений ракетою від української системи ППО. Проте президент України Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі.

Вже ввечері 17 листопада Польща підтвердила допуск українських експертів на місце падіння ракети. Розслідування інциденту, за словами польських експертів, триватиме декілька днів.