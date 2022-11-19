Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Масовані удари РФ по Україні треба схарактеризувати як воєнний злочин, - Піонтковський
Ексклюзив

Масовані удари РФ по Україні треба схарактеризувати як воєнний злочин, - Піонтковський

19 листопада, 2022 субота
14:06
війна з Росією збита під Запоріжжям ворожа ракета із комплексу С-300

Дні масованих ракетних ударів РФ по України потрібно було використати для максимальної мобілізації світу на осуд цього воєнного злочину, а не з’ясовувати деталі падіння ракет у Польщі

Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Політолог прокоментував ситуацію з падінням російських ракет у Польщі та різну реакцію України та Заходу.

"Це є найприкрішим, і цим дуже добре скористалася російська пропаганда. Точка зору, на якій зупинився зараз колективний Захід, яка була заявлена в Раді безпеки, – що в будь-якому разі винна Росія, яка розв’язала цю війну, а Україна має право захищати свою територію всіма засобами, політично нас задовольняє. Мене засмучує те, що це спрацювало на Москву в тому сенсі, що весь фокус світової суспільної уваги кілька днів було відвернуто саме на цю подію, коли грандіозною подією є відновлення після 15-денної перерви програми геноциду українського народу, знищення інфраструктури України", - зазначив Піонтковський.

На його думку, ці дні потрібно було використати для максимальної мобілізації Заходу й усього вільного світу на осуд цього воєнного злочину Росії.

"І схарактеризувати це як воєнний злочин, і розробити адекватних заходів захисту України від цієї загрози, а саме: надання систем ПРО і більш радикальне вирішення проблеми – надання далекобійних ракет, які стримуватимуть Росію від подібних атак. Коли вона знатиме, що за атаку на Київ вона може отримати атаку на Москву – оце важливіше наразі завдання, ніж продовження з’ясовування деталей польського інциденту", - підсумував політолог.

  • Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.
  • У МЗС Польщі повідомили про російське походження ракети, а президент заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети  було навмисним нападом на країну. 
  • Своєю чергою президент США заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух був спричинений ракетою від української системи ППО. Проте президент України Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.
  • Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі.
  • Вже ввечері 17 листопада Польща підтвердила допуск українських експертів на місце падіння ракети. Розслідування інциденту, за словами польських експертів, триватиме декілька днів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Польща
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Дмитро Пєсков
17 листопада, 2022 четвер
У Путіна заявили, що їм "важко взагалі уявити публічні переговори" з Україною
Олексій Гончаренко
17 листопада, 2022 четвер
Геть зрадників з парламенту: зʼявилась петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
Джозеф Байден
17 листопада, 2022 четвер
Байден заперечив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 листопада
14:51
Михайло Мудрик та Олександр Сваток (ліворуч)
Дніпро-1 переміг Шахтар та зміцнив лідерство у чемпіонаті України
14:36
У Відні відкрилася виставка сучасного мистецтва, де покажуть роботи 25 українських митців
У Відні відкрилася виставка сучасного мистецтва, де покажуть роботи 25 українських митців
14:18
Алар Каріс
Президент Естонії: ЗСУ зможуть взимку продовжити контрнаступ, тому союзники мають посилити підтримку України
14:17
винищувачі
Російські літаки здійснили маневри над кораблями НАТО
14:07
OPINION
Валерій Пекар
Ця зима стане останньою для російської імперії
13:55
Карім Бензема та Кіліан Мбаппе
Володар "Золотого м'яча" ризикує пропустити стартовий матч ЧС-2022
13:46
Ексклюзив
Метью Брайза
Росія перепрофілювала ЗРК С-300 для наземних атак, оскільки у неї закінчуються високоточні ракети класу "земля-земля", - дипломат Брайза
13:41
Володиимр Гаврилов
У Міноборони спрогнозували, коли ЗСУ повернуть Крим, та назвали імовірний час завершення війни
13:35
ВМС України
З російського полону повернули трьох морських піхотинців
13:14
Потяг до перемоги
До звільненого Херсону прибув перший від початку повномасштабного вторгнення пасажирський потяг
12:57
Алар Каріс
Захід не повинна лякати поразка Росії, - президент Естонії
12:39
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, загинула людина, 17 тис. споживачів залишилися без опалення
12:32
валюта доллар обмін валют
Курс валют на 19 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
12:29
мобілізація рф солдати орки
В ISW пояснили, які проблеми у РФ викличе нова хвиля мобілізації
12:16
морський дрон для України за $250 тис
Литовці зібрали $250 тисяч на другий морський дрон для України
12:04
OPINION
Данило Лубківський
Світ має готуватися до розвалу Росії
11:52
Українець Стаховський офіційно попрощався з тенісом на підсумковому турнірі ATP
11:31
окупанти танк
Витрати РФ на війну наступного року зростуть майже вдвічі, - британська розвідка
11:14
на фото: зернове судно
"Зернова угода": з Одеси за два дні вийшли ще 9 суден із 162 тис. тонн агропродукції
11:13
OPINION
Микола Княжицький
Кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами
10:47
Мінреінтеграції
Мінреінтеграції доставило понад 100 тонн продуктів маломобільним переселенцям
10:38
Елізабет Холмс
Засновницю Theranos Елізабет Холмс засудили до понад 11 років ув'язнення
10:20
Колаборанти Запоріжжя
СБУ викрила 11 колаборантів, що організовували псевдореферендуми на Запоріжжі
10:14
Ексклюзив
мобілізація рф
У Росії запланували загальну мобілізацію, - військовий експерт Попович
10:07
OPINION
Трегубов
Польський інцидент: дочекаймося результатів розслідування
09:58
Кім Чен Ин з дочкою
Кім Чен Ин вперше показав свою доньку під час запуску нової балістичної ракети
09:36
ЗСУ
Втрати окупантів в Україні склали понад 83 тис. військових
09:18
Іран
Відео: в Ірані поліція атакувала жінок в метро, що були без хіджабу
09:10
Ексклюзив
Співчутливі судді: як АП ВАКС рятує посадовців від тримання під вартою
08:46
Маріуполь
Маріупольці вишукуються в черги до банкоматів та пошти, безготівкового розрахунку в міста немає
08:37
Ексклюзив
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
Біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
08:18
Результат обстрілів Нікопольщини
Війська РФ скерували понад 60 снарядів по Нікопольщині: під вогнем цивільна інфраструктура
08:03
OPINION
Юрій Гудименко
Дипломатія – це не місце, куди скидають з політичної скелі людей, яких призначити нікуди
08:01
на фото: балкери
USAID виділило до $20 мільйонів для програми "Зерно з України"
08:00
Інтерв’ю
на фото: Іван Марунич
Іван Марунич: Під пісню "Пес Патрон" діти танцюють у бомбосховищах
07:44
ЗСУ
Захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО
07:26
окупанти в Мелітополі
Росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів
06:48
Рамзан Кадиров
Підлітків з Луганщини відправили до Чечні на "військово-патріотичне" виховання
06:04
Оновлено
Сахалін, Обвал будинку
У Росії на Сахаліні стався обвал багатоповерхового будинку. Є жертви
05:54
Дональд Трамп
Ілон Маск запустив голосування: чи варто розблокувати Трампа у твіттері
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV