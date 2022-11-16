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Білий дім визнав, що Росія є відповідальною за інцидент з ракетою у Польщі

16 листопада, 2022 середа
20:10
Світ влучання ракети у Польщі

У Білому домі відзначили, що Росія, яка 15 листопада випустила по Україні десятки ракет, є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі

Про це йдеться у заяві речниці Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон

У США наголосили, що вони довіряють розслідуванню Польщі і не випереджатимуть їхню роботу.

"Ми не побачили нічого, що суперечить попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, швидше за все, став результатом української ракети протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала в Польщі. Ми продовжуватимемо оцінювати та прозоро ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане доступною. Ми також продовжуватимемо підтримувати тісний зв’язок з українцями щодо будь-якої інформації, яку вони матимуть для доповнення картини. Якими б не були остаточні висновки, очевидно, що остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей по цивільній інфраструктурі. Україна мала — і має — повне право захищатися", - пишуть у Білому домі.

США висловили співчуття українцям і полякам.

"Ми ще раз висловлюємо нашу солідарність з народом України та наші співчуття з приводу втрат, які він зазнав у цих варварських авіаударах. Ми знаємо, що в результаті ще мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Наші думки та молитви знову звертаються до близьких двох трагічно загиблих громадян Польщі", - йдеться у заяві.

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.
  • Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

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