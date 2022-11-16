Зеленський не сумнівається, що в Польщі впала не українська ракета

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в етері телемарафону.

"Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто - від командувача Повітряних сил до головнокомандувача Залужного - у тому, що це була не наша ракета та не наш ракетний удар", - сказав президент України.

За словами Зеленського, він не може не довіряти українським військовим, а наших фахівців потрібно допустити до місця інциденту.

"Я хочу, щоб ми були справедливими, і якщо це було використання нашої ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є", - сказав Володимир Зеленський.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.

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