Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що і Польща, і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по Пшеводову, про який вимагає українська сторона. За його словами, Варшава має порадитися з Вашингтоном.

Разом з тим Дуда зазначив, що Польща не має ознак, які б свідчили про можливість повторення інциденту з ракетами в країні.

"Немає явної чи прямо відомої небезпеки для Республіки, для громадян, ми не маємо сигналів про можливість повторення того, що сталося вчора", - заявив Дуда за підсумками засідання Ради нацбезпеки.

Він також запевнив мешканців Польщі, що підвищена активність авіації відбувається відповідно до відданих наказів.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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