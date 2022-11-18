Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Падіння ракети у Польщі: названо терміни розслідування 

Падіння ракети у Польщі: названо терміни розслідування 

18 листопада, 2022 п'ятниця
05:38
Світ влучання ракети у Польщі

У Польщі очікують отримати результати розслідування падіння ракети у Пшеводуві, внаслідок чого загинуло дві людини, у найближчі кілька днів

Про це у коментарі CNN сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Польський чиновник наголосив, що країна швидко розпочне розслідування падіння ракети, а влада очікує отримати результати найближчими днями.

Ясіна зауважив, що українським експертам також буде дозволено доступ до місця, підкресливши, що спочатку мають бути "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі сказало про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд країни перевіряв наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.
  • А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Своєю чергою президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Проте президент України Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета. Він прагнув допуску українських експертів до розслідування.
  • Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі. А прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде застосовувати статтю 4 Північноатлантичного договору.
  • Вже ввечері 17 листопада Польща підтвердила допуск українських експертів на місце падіння ракети.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Польща
війна з Росією
ракетний удар
Читайте також:
ракетний удар по рівненщині
16 листопада, 2022 середа
У ISW з'ясували, чому РФ завдала масованого ракетного удару по Україні саме 15 листопада
Дмитро Пєсков
17 листопада, 2022 четвер
У Путіна заявили, що їм "важко взагалі уявити публічні переговори" з Україною
Джозеф Байден
17 листопада, 2022 четвер
Байден заперечив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 листопада
06:37
окупанти
В ISW сказали, чому війська РФ вразливі на лівому березі Дніпра
06:33
McDonald's
McDonald's призупиняє роботу в Казахстані
05:58
ЗАЕС і МАГАТЕ
Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити усі дії на ядерних об'єктах України
05:45
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
04:28
російські окупанти
На Херсонщині виявили колаборантів, які намагались "перефарбуватись". Місцеві добре пам'ятають кожного, - ОК "Південь"
03:33
Ракетоносій "калібрів"
У росіян різко скоротилась кількість крилатих ракет у Чорному морі
02:42
Херсон
Росія обстріляла Херсон, загинув місцевий
02:04
Ненсі Пелосі
Вперше з 2003 року: Пелосі не змагатиметься за посаду лідера демократів у Конгресі
01:46
Артилерія ЗСУ
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів в районі Нової Каховки
01:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонщини, намагаються уникнути ударів ЗСУ
00:47
Віктор Циганков
"Динамо" перемогло "Інгулець" у перенесеному матчі УПЛ
00:25
Олег Ніколенко
Так поводиться "ІДІЛ", - Ніколенко про заяву Пєскова, що обстріли - наслідки незговірливості України
00:22
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 листопада
00:02
Звільнений Херсон, Зеленський
Від 24 лютого вже понад 32 тис. військових були нагороджені за хоробрість, - Зеленський
2022, четвер
17 листопада
23:51
Володимир Зеленський
Сьогодні без електрики залишились понад 10 млн українців, - Зеленський
23:23
світло
У Києві 17 листопада електропостачання обмежили на рекордних 523 МВт
23:17
Президент України Зеленський
Зеленський привітав рішення про продовження дії "зернової ініціативи" та розповів про новий проєкт – Grain from Ukraine
22:50
Європарламент
Росія – держава-спонсор тероризму: Європарламент узгодив резолюцію
22:37
Вінчкомбський метеорит
В Британії знайшли метеорит, який може свідчити про космічне походження води на Землі
22:29
Вадим Гутцайт
Новим президентом НОК України став міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт
22:09
OPINION
Лєна Чиченіна
Криза у Довженко-Центрі. Кінологиня йде з посади керівника
22:04
Фінляндія
Фінляндія планує витратити €139 млн на паркан на кордоні з РФ
21:47
Центр для біженців під Варшавою
Тимчасовий дім у Польщі знайшли ще 70 українців. Під Варшавою відкрили новий центр для біженців
21:38
Укрпошта
У Херсоні відновили роботу 6 відділень Укрпошти, названо дату початку приймання та видачі відправлень
21:28
Довженко-Центр
В. о. очільника Довженко-Центру Каждан звільнилася, пояснивши це "булінгом". Держкіно обрало нового керівника
21:12
MH17
Попереду ще багато роботи, щоби притягнути до відповідальності всіх винних, - Держдеп США про вирок у справі MH17
20:50
Військові облігації
Українці через Дію придбали військових облігацій на 142 млн грн
20:17
посвідчення водія
У Гданську відтепер можна обміняти українське посвідчення водія
20:03
ізраїль україна
За наполяганням США Ізраїль профінансував закупівлю "стратегічного обладнання" для України, - Haaretz
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Гордіїв вузол Анджея Дуди
20:02
Сильвіо Берлусконі
Берлусконі хоче увійти у підручники історії і домовитись з Путіном про припинення війни в Україні до Різдва, - ЗМІ
19:45
Бенксі виклав відео, де підтвердив авторство стріт-артів на зруйнованих будинках Київщини
19:18
блокпост
Окупанти посилили фільтраційні заходи на Луганщині, перекрито в’їзди в Рубіжне, - Генштаб
19:16
мародер
Окупанти вивезли в напрямку Криму все медобладнання Новокаховської лікарні
19:10
Ігор Гіркін
Росія не видаватиме Нідерландам засуджених у справі MH17 Гіркіна та Дубінського
19:01
Петро Порошенко
Порошенко про рішення суду у справі MH17: на Путіна неминуче чекає вирок
18:59
мобілізовані росіяни
РФ готує нікчемний закон про легалізацію призову українців з окупованих територій, - Генштаб
18:45
російські окупанти
Окупанти завдали 25 ракетних і 5 авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури у п'ятьох областях України
18:34
Оновлено
Вільнянськ
РФ ударила трьома ракетами по Запорізькій області: кількість загиблих зросла до семи
18:33
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя": Кулеба прокоментував вирок суду у справі збиття МН17
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV