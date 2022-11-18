Падіння ракети у Польщі: названо терміни розслідування 

Про це у коментарі CNN сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Польський чиновник наголосив, що країна швидко розпочне розслідування падіння ракети, а влада очікує отримати результати найближчими днями.

Ясіна зауважив, що українським експертам також буде дозволено доступ до місця, підкресливши, що спочатку мають бути "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі сказало про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд країни перевіряв наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Проте президент України Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета. Він прагнув допуску українських експертів до розслідування.

Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі. А прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде застосовувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Вже ввечері 17 листопада Польща підтвердила допуск українських експертів на місце падіння ракети.

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