Про це Моравецький сказав в інтерв’ю телеканалу TVP у середу, інформує "Європейська правда".

"Ми проводимо консультації постійно, але в межах оборонного договору є стаття 4, яка змушує сторони консультуватися в надзвичайних ситуаціях. Ми вчора ввечері ухвалили таке рішення: ми перевіряємо підстави для застосування статті 4, якщо є підстави, то наш посол (при НАТО) міг би її застосувати", – нагадав він.

"Однак розвиток подій призвів до того, що ми змогли дійти висновку, що це не був навмисний напад на польську територію, і тому ми не застосували статтю 4. Такий підхід був добре сприйнятий нашими союзниками", – пояснив прем’єр Польщі.

Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Моравецький додав в інтерв'ю TVP, що союзники Варшави запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони й відстеженні повітряних загроз. Водночас він визнав, що гарантій неповторення ситуації у Пшеводуві немає, "поки не закінчиться війна по той бік нашого кордону".

Глава польського уряду наголосив, що головна зброя Кремля – це паніка, страх і створення хаосу, і для Польщі важливо не піддаватися їм. "Нас не залякати. Ми послідовно проводимо нашу політику. Ми зміцнюємо нашу оборонну міць і продовжимо це робити в найближчі роки", – підсумував він.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряв наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

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